В Саратове ФСБ задержала двоих подростков, готовивших нападение на школу

Школьники задержаны на территории заброшенного бомбоубежища. Там они хранили обрез охотничьего ружья. Оба подростка 2005 года рождения. Состояли в различных сообществах в соцсетях, пропагандирующих массовые убийства.

Ребята панировали напасть на школу, вели подготовку к преступлению — собирались изготовить зажигательные смеси, рецепты которых искали в интернете.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц». На допросе один из задержанных пояснил, что готовился убит около 40 человек.