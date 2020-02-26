В Тагиле на территории ЖБИ рабочий упал в колодец и скончался до приезда спасателей
Сегодня, 10:24ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Вчера, 25 февраля, на территории ЖБИ в Нижнем Тагиле рабочий провалился в технический колодец с блоками ФБС. Как сообщили в Центре защиты населения, мужчина скончался до приезда спасателей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Инцидент произошёл вчера в 16:40. Как уточнили в ЦЗН, погибший возглавлял на месте рабочую бригаду и провалился в колодец во время работы.
До приезда спасателей ушёл из жизни. Тело было извлечено и передано сотрудникам скорой помощи, рассказал TagilCity.ru директор Центра защиты населения Сергей Коперкин.
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