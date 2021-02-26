Хранил тело в шкафу: екатеринбуржец получил 11 лет тюрьмы за убийство друга

Хранил тело в шкафу: екатеринбуржец получил 11 лет тюрьмы за убийство друга

Сегодня, 17:20ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Ранее судимый житель Екатеринбурга был признан виновным в убийстве своего знакомого, тело которого подозреваемый хранил у себя в шкафу.

Следствие установило, что житель Екатеринбурга в конце декабря 2019 года, находясь в алкогольном опьянении, избил своего знакомого, у которого он снимал жилье, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Поводом для ссоры послужило то, что один из участников конфликта якобы похитил деньги у другого. Подсудимый оставил избитого одного и пошел на работу с утра. Когда мужчина вернулся домой, то увидел, что хозяин жилья мертв,рассказал Александр Шульга.

После этого подсудимый продолжил жить в квартире с погибшим. Когда от тела начал исходить запах, то злоумышленник спрятал его в шкаф.

Родственники пропавшего мужчины обратились в полицию, однако, подозреваемый сумел скрыться. Найти его удалось в реабилитационном центре города Екатеринбурга.

Приговором суда подсудимому было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима,дополнил Александр Шульга.

Напомним, на Урале обнаружили труп женщины, который был спрятан в диване. Сожитель продолжал жить с телом свердловчанки даже после её смерти.

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