«Идите пешком»: билеты застрявших в аэропорту Турции уральских туристов аннулированы

На горячей линии Royal Flight уральцу посоветовали обратиться на стойку регистрации. По его словам, там не оказалось представителя авиакомпании, а были лишь сотрудники туристических операторов. Они сообщили мужчине, что он не покупал у них тур, а значит они ничего не должны делать. Когда екатеринбуржец попытался заснять разговор на телефон, к нему подошли полицейские и удалили запись с гаджета.