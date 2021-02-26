«Идите пешком»: билеты застрявших в аэропорту Турции уральских туристов аннулированы

14 пассажирам рейса Анталья — Екатеринбург, застрявшим в аэропорту Турции, были аннулированы билеты. Перевозчик сообщил, что деньги за них вернут в течение 60 дней.
А если у нас нет денег на покупку билета? Просто забили на нас, будто трамвай не поехал, мол, идите пешком, жалуется E1 один из туристов.
На горячей линии Royal Flight уральцу посоветовали обратиться на стойку регистрации. По его словам, там не оказалось представителя авиакомпании, а были лишь сотрудники туристических операторов. Они сообщили мужчине, что он не покупал у них тур, а значит они ничего не должны делать. Когда екатеринбуржец попытался заснять разговор на телефон, к нему подошли полицейские и удалили запись с гаджета.
В настоящий момент собеседник редакции вместе с женой и несовершеннолетним сыном снял номер в отеле за свой счет. Он питает надежду добиться от авиакомпании отправки домой чартерным рейсом.
Напомним, 25 февраля в 18.25 должен был вылететь Boeing-737 из Антальи в Екатеринбург. Однако, когда самолет начал движение, у него сломался двигатель. Пассажиров, которые прилетели через туристические агентства отправили рейсом до Перми, который сделал дополнительную посадку в столице Урала. 14 человек, которые приобрели билеты самостоятельно, остались в аэропорту. В авиакомпании Royal Flight им пообещали предоставить номер в отеле и накормить, но свердловчане прождали всю ночь и не дождались обещанного.