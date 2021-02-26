Колонна военных автомобилей и солдатов с автоматами напугала екатеринбуржцев

Колонна военных автомобилей и солдатов с автоматами напугала екатеринбуржцев

Сегодня, 14:36ПроисшествияФото: Е1.RU
Колонна военных автомобилей была замечена на Тюменском тракте Екатеринбурга. Водители обратили внимание, что внутри машин сидят солдаты с автоматами.

Очевидцы насчитали около шести грузовиков в сопровождении «УАЗа», в двух из которых находились военные, пишет Е1.

У нас завтра митинги, что ли, ожидаются в городе? Поэтому свозят солдат с автоматами? Или, может быть, какие-то учения?спрашивает очевидец.

Пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что не имеет никакого отношения к данным автомобилям.

Техника и личный состав перемещались в рамках плановых занятий, которые проходят ежемесячно,рассказали в Росгвардии.

Напомним, 20 февраля десант бойцов спецназа высадился из вертолета в Нижнем Тагиле в рамках учений.

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