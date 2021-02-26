Колонна военных автомобилей и солдатов с автоматами напугала екатеринбуржцев

Очевидцы насчитали около шести грузовиков в сопровождении «УАЗа», в двух из которых находились военные, пишет Е1.
У нас завтра митинги, что ли, ожидаются в городе? Поэтому свозят солдат с автоматами? Или, может быть, какие-то учения?спрашивает очевидец.
Пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что не имеет никакого отношения к данным автомобилям.
Техника и личный состав перемещались в рамках плановых занятий, которые проходят ежемесячно,рассказали в Росгвардии.
Напомним, 20 февраля десант бойцов спецназа высадился из вертолета в Нижнем Тагиле в рамках учений.