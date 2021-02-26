На Урале машинист поезда сбил насмерть пожилого мужчину и скрылся

Погибшим оказался 69-летний житель Свердловской области, пишет Е1.
По словам следственного управления, после происшествия был проведён осмотр, на данный момент устанавливается подвижной состав, который совершил наезд на мужчину.
Также опрашиваются сотрудники локомотивной бригады проходящего поезда, проводятся иные проверочные мероприятия,пояснили в следственном управлении.
Напомним, в феврале грузовой поезд на станции Билимбай в Свердловской области насмерть задавил девушку. Машинист попытался применить экстренное торможение, однако, избежать столкновения не удалось.