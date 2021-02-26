На устроившего поножовщину в баре Заречного экс-полицейского заведено новое дело

На устроившего поножовщину в баре Заречного экс-полицейского заведено новое дело

Сегодня, 17:41ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
На экс-полицейского, который устроил нападение на посетителей бара в Заречном Свердловской области с ножом, заведено новое уголовное дело.

Изначально на экс-полицейского было заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ, которое подразумевает собой умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, пишет «КП-Екатеринбург».

Однако, недавно в отношении мужчины завели уголовное дело по второй части статьи 213 УК РФ за хулиганство, с применением оружия.

Кроме того, за просчеты в работе по воспитанию личного состава его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности,сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, у пьяного экс-полицейского возник конфликт с одним из посетителей бара в Заречном, после чего мужчина ударил ножом своего обидчика и убежал.

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