На устроившего поножовщину в баре Заречного экс-полицейского заведено новое дело

Изначально на экс-полицейского было заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ, которое подразумевает собой умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, пишет «КП-Екатеринбург».
Однако, недавно в отношении мужчины завели уголовное дело по второй части статьи 213 УК РФ за хулиганство, с применением оружия.
Кроме того, за просчеты в работе по воспитанию личного состава его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности,сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, у пьяного экс-полицейского возник конфликт с одним из посетителей бара в Заречном, после чего мужчина ударил ножом своего обидчика и убежал.