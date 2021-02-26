Обрушилась часть здания: в Нижнем Новгороде в жилом доме взорвался газ

Сообщение о взрыве поступило в 09.13 по московскому времени. Происшествие случилось на бульваре Мещенском Канавинского района, пишет РБК со ссылкой на региональный главк МЧС.
О пострадавших не сообщается.
Газ взорвался в суши-баре, который располагается в жилом доме, сообщил портал Newsnn.ru со ссылкой на очевидцев. Также сообщается, что ударная волна задела припаркованные вблизи автомобили.
Также в социальных было размещено видео, где видно, что после происшествия частично обрушилось здание.
По данным ТАСС, жильцов дома эвакуирую спасатели. Кроме того, они будут размещены во временных пунктах. Для эвакуированных выделены автобусы для обогрева и перевозки в ближайший пункт размещения — ближайшую школу.