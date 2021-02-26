От взрыва баллона с газом на заводе в Полевском погиб рабочий

Сотрудник находился в производственном помещении, в котором произошла утечка газа. Он почувствовав характерный запах попытался остановить работавшее оборудование. В этот момент произошел мощный хлопок скопившейся газовоздушной смеси, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.
В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Также повреждения получило само помещение.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Напомним, 26 февраля в Нижнем Новгороде в одном из жилых домов произошел взрыв газа, предположительно в суши-баре. В результате жильцы дома были эвакуированы, так как здание было повреждено. Их планируется разместить во временных пунктах.