От взрыва баллона с газом на заводе в Полевском погиб рабочий

От взрыва баллона с газом на заводе в Полевском погиб рабочий

Сегодня, 13:22ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
Взрыв баллона с газом на производственном предприятии в Полевском унес жизнь 38-летнего рабочего. Происшествие случилось 25 февраля.

Сотрудник находился в производственном помещении, в котором произошла утечка газа. Он почувствовав характерный запах попытался остановить работавшее оборудование. В этот момент произошел мощный хлопок скопившейся газовоздушной смеси, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Также повреждения получило само помещение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Здание после взрыва газа
Фото:СУ СКР по Свердловской области

Напомним, 26 февраля в Нижнем Новгороде в одном из жилых домов произошел взрыв газа, предположительно в суши-баре. В результате жильцы дома были эвакуированы, так как здание было повреждено. Их планируется разместить во временных пунктах.

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