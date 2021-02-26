После ограбления «умных» остановок в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Из-за действий вандалов было повреждено оборудование на остановках «Бородина» и «Инженерная», пишет Е1.
Неустановленные личности вскрыли интерактивные панели, забрав с собой мониторы и электронные внутренности. На данный момент необходимо вновь провести торги по финансированию «умных» остановок.
По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 13 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), сообщили в УМВД Екатеринбурга.