Проломленный череп и четверо в больнице : подробности ДТП с Subaru в Екатеринбурге

Четыре человека оказались в больнице из-за массового ДТП в Екатеринбурге. У одного из пассажиров ГАЗели диагностирован перелом основания черепа.

Инспекторами установлено, что водитель автомобиля Subaru на перекрестке Ильича- Космонавтов проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пересечение проезжих частей. В результате он столкнулся с автомобилем ГАЗель, который отбросила на три транспортных средства — Lada, Opel и Kia. С места происшествия четырех человек госпитализировали на «скорой»: мужчина-водитель Subaru 1986 года рождения с сотрясением мозга, мужчина-пассажир Subaru 1979 года рождения с ушибами. Также в больницу попали двое мужчин-пассажиров ГАЗели: 1974 года рождения с сотрясением и 1981 года рождения с переломом основания черепа. Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу По информации ГИБДД, водитель Subaru имеет стаж вождения семь лет. Два раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Отмечается, что у него имелись признаки алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе начавшегося дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение. Напомним, ДТП произошло 25 февраля. Очевидцы рассказали, что на месте аварии возникла большая пробка. «Разлетелись в разные стороны»: водитель Subaru устроил массовое ДТП в Екатеринбурге

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