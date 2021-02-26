«Разбили окна и ворвались»: ночью ОМОН взял штурмом Среднеуральский женский монастырь

«Разбили окна и ворвались»: ночью ОМОН взял штурмом Среднеуральский женский монастырь

Сегодня, 09:04ПроисшествияФото: Ура.ру
Бойцы ОМОН нагрянули ночью в Среднеуральский женский монастырь. В соцсетях сообщается, что силовики разбивали окна.

26 февраля около 01.30 бойцы ОМОН начали штурм Среднеуральского женского монастыря.

В течение двух часов силовики проводили обыски без участия понятых, не показывали никаких документов и не объясняли причины. Разбили окна в келье, пожилых людей и детей выгнали на мороз на улицу,сообщается в Telegram-канале «Защита отца Сергия».

Сотрудник ОМОН рассказал изданию, что в обители проводятся следственные мероприятия. Силовик не уточнил, какое ведомство проводит операцию.

Видео:Ура.ру

В Следственном комитете сообщили адвокату Дмитрия Савченко, что не они инициаторы мероприятия.

В СКР открещиваются. Скорее всего, руководит операцией ФСБ. Это очередное нарушение прав. Разбиваются окна, ОМОН врывается в жилые помещения. Как я понял — ищут каких-то людей, рассказал Ура.ру Дмитрий Савченко.

Сторонники Сергия отметили, что особое внимание силовиков привлек Иоанна-Богословский монастырь.

В Росгврадии отказались комментировать изданию происходящее.

Напомним, 19 февраля сообщалось, как опальный отец Сергий рассказал о многомиллионных взятках в пользу митрополита Кирилла. Он заявил, что передал миллионы долларов за то, чтобы Среднеуральскому женскому монастырю не присвоили ИНН.

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