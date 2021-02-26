«Шла три дня и три ночи»: уральской «Красе Росгвардии» стало плохо в зале суда

Скорая помощь была вызвана прямо в здание Ленинского районного суда, пишет Ура.ру.
По данным издания, в ходе слушаний Храмцова заявила, что плохо себя чувствует, а также что шла до суда пешком. Судья поинтересовалась, сколько времени девушка шла до суда.
Три дня и три ночи,ответила Храмцова.
На данный момент медики прибыли в здание суда. В связи с инцидентом объявлен перерыв. От госпитализации Храмцова отказалась.
Напомним, Анна Храмцова была уволена из Росгвардии из-за своих публикаций в Instagram. Руководство посчитало, что на них изображены секретные объекты. Теперь девушка добивается восстановления на службе, а также намерена потребовать компенсацию.