«Шла три дня и три ночи»: уральской «Красе Росгвардии» стало плохо в зале суда

«Шла три дня и три ночи»: уральской «Красе Росгвардии» стало плохо в зале суда

Сегодня, 12:46ПроисшествияФото: личная страница Анны Храмцовой в
Уволенной из Росгвардии екатеринбурженке Аннеа Храмцовой, известной как «Краса Росгвардии», стало плохо во время заседания суда.

Скорая помощь была вызвана прямо в здание Ленинского районного суда, пишет Ура.ру.

По данным издания, в ходе слушаний Храмцова заявила, что плохо себя чувствует, а также что шла до суда пешком. Судья поинтересовалась, сколько времени девушка шла до суда.

Три дня и три ночи,ответила Храмцова.

На данный момент медики прибыли в здание суда. В связи с инцидентом объявлен перерыв. От госпитализации Храмцова отказалась.

Напомним, Анна Храмцова была уволена из Росгвардии из-за своих публикаций в Instagram. Руководство посчитало, что на них изображены секретные объекты. Теперь девушка добивается восстановления на службе, а также намерена потребовать компенсацию.

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Екатеринбург
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