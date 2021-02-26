Следственный комитет рассказал причину прибытия в Среднеуральский женский монастырь

Следственный комитет рассказал причину прибытия в Среднеуральский женский монастырь

Сегодня, 19:21ПроисшествияФото: Е1.RU
Силовики прокомментировали причину ночного штурма в Среднеуральском женском монастыре. Информация, связанная с отцом Силуаном, была подтверждена.

Сотрудники ОМОНа были направлены в Среднеуральский женский монастырь из-за уголовного дела, которое было возбуждено в 1999 году, пишет Е1.

В 2001 году по данному уголовному делу двое из троих обвиняемых были установлены и приговорены к реальному лишению свободы, третий фигурант скрылся от следствия, поэтому материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство,сообщили в Следственном комитете.

Также выяснилось, что на данный момент проходят мероприятия, которые помогут установить местонахождение обвиняемого.

Напомним, 26 февраля в Среднеуральском монастыре прошли двухчасовые обыски, в ходе которых силовики разбили окна в келье.

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