Следственный комитет рассказал причину прибытия в Среднеуральский женский монастырь

В 2001 году по данному уголовному делу двое из троих обвиняемых были установлены и приговорены к реальному лишению свободы, третий фигурант скрылся от следствия, поэтому материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство,сообщили в Следственном комитете.