Убивал девушку 3,5 часа: в Кемерово полицейские проигнорировали семь вызовов соседей

Местный житель Кемерово несколько часов пытал, а после убил свою бывшую девушку. Соседи семь раз вызывали полицию, но она так и не приехала.

Инцидент произошел 14 января 2020 года. Девушка по имени Вера 13 января приехала домой к своему бывшему парню, чтобы забрать вещи. Рано утром соседи услышали крики о помощи и позвонили в полицию. Диспетчер передала вызов сотрудникам правоохранительных органов, но полицейские решили проигнорировать его, поэтому экипаж отправлен не был. В результате соседи по общежитию самостоятельно взломали дверь в комнату и обнаружили, что девушка была мертва. Молодой человек в течение нескольких часов пытал ее, после чего задушил шнуром от утюга. После случившегося дежурный отправил на место происшествия несколько экипажей полиции, сообщает «КП-Кемерово». На данный момент расследование уголовного дела в отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Также в суде рассматривает уголовное дело об убийстве в отношении молодого человека. Родные убитой девушки требуют, чтобы статья была переквалифицирована на более тяжелую. 26 февраля прошло судебное заседание. На нем гособвинение заявило ходатайство о возвращении прокурору уголовного дела о халатности кемеровских полицейских. По мнению гособвинителя, обвинение нужно переквалифицировать на более тяжелое. Видео: "КП-Кемерово"

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