За последние морозные дни в Нижнем Тагиле и пригороде прорвало несколько теплотрасс

22 февраля, на улице Орджоникидзе, у дома № 15 произошел прорыв трубопровода диаметром 500 миллиметров. Из-за случившегося кипяток пролился до перекрестка улицы Крупской и проспекта Дзержинского, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на свидетелей происходящего. В результате воду отключили спустя несколько дней — 26 февраля. Авария устраняется.