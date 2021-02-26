За последние морозные дни в Нижнем Тагиле и пригороде прорвало несколько теплотрасс

За последние морозные дни в Нижнем Тагиле и пригороде прорвало несколько теплотрасс

Сегодня, 20:31ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
За последние дни из-за морозов в Нижнем Тагиле и пригороде случилось несколько прорывов теплотрасс.

22 февраля, на улице Орджоникидзе, у дома № 15 произошел прорыв трубопровода диаметром 500 миллиметров. Из-за случившегося кипяток пролился до перекрестка улицы Крупской и проспекта Дзержинского, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на свидетелей происходящего. В результате воду отключили спустя несколько дней — 26 февраля. Авария устраняется.

25 февраля в поселке Горноуральский прорвало трубопровод диаметром 89 миллиметров. Это привело к тому, что 900 человек, включая 59 детей, остались без холодной воды. Жителей начали обеспечивать водой, используя водоразборные колонки. На данный момент авария устраняется.

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Напомним, февраль 2021 года был признан самым холодным в Свердловской области с 1985 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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