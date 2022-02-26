Минобороны: выстрел по жилому дому в Киеве совершили украинские националисты

В результате в городе начался пожар, а также имеются разрушения жилых домов. Среди мирного населения есть погибшие, сообщает ведомство.
Минобороны России имеет достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорск и Славянск, уточнили в Минобороны.
При этом ВС РФ удары по городам и населенным пунктам не наносит, а наоборот, принимает все меры для сохранения жизни мирным гражданам, уточнили в ведомстве.
Напомним, на Украине проводится военная операция. Она стартовала 24 февраля утром. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.