Минобороны: выстрел по жилому дому в Киеве совершили украинские националисты

Минобороны: выстрел по жилому дому в Киеве совершили украинские националисты
Минобороны: выстрел по жилому дому в Киеве совершили украинские националисты
Сегодня, 14:38ПроисшествияФото: 1MI
Снаряд, попавший в жилой дом в Старобельске был выпущен украинскими националистами из системы «Град», заявили в Минобороны РФ.

В результате в городе начался пожар, а также имеются разрушения жилых домов. Среди мирного населения есть погибшие, сообщает ведомство.

Минобороны России имеет достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорск и Славянск, уточнили в Минобороны.

При этом ВС РФ удары по городам и населенным пунктам не наносит, а наоборот, принимает все меры для сохранения жизни мирным гражданам, уточнили в ведомстве.

Напомним, на Украине проводится военная операция. Она стартовала 24 февраля утром. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.

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ДНР и ЛНР
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