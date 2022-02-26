Снаряд попал в жилой дом в Киеве

Снаряд попал в жилой дом в Киеве
Снаряд попал в жилой дом в Киеве
Сегодня, 13:42ПроисшествияФото: 1MI
В один из жилых домов в Киеве на проспекте Лобановского прилетел снаряд. Жителей домов эвакуируют.

Он попал примерно в 17-18 этаж. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщила ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, сообщение поступило 26 февраля.

Напомним, на Украине проводится спецоперация с 24 февраля. ее целью в России называют «освобождение населения», «демилитаризацию и денацификацию» Украины. По словам президента Владимира Путина оккупация не планируется. Однако власти Украины назвали это вторжением, страны Запада их поддержали. В частности, в отношении российских банков и членов правительства введены санкции.

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ДНР и ЛНР
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