Снаряд попал в жилой дом в Киеве

Напомним, на Украине проводится спецоперация с 24 февраля. ее целью в России называют «освобождение населения», «демилитаризацию и денацификацию» Украины. По словам президента Владимира Путина оккупация не планируется. Однако власти Украины назвали это вторжением, страны Запада их поддержали. В частности, в отношении российских банков и членов правительства введены санкции.