Тагильчанка едва не осталась без единственного жилья в свой день рождения

Огонь погас, но пошел сильный дым, Егор закричал, что бы я уходила, я закрыла плотно дверь, чтобы не было доступа воздуха, схватила вещи и документы и выбежала в подъезд. Стали стучать соседям и вызывать пожарных. Вот так это и произошло, за какие-то 5 минут, поделилась с редакцией тагильчанка.