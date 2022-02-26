Тагильчанка едва не осталась без единственного жилья в свой день рождения

Тагильчанка едва не осталась без единственного жилья в свой день рождения
Тагильчанка едва не осталась без единственного жилья в свой день рождения
Сегодня, 22:05ПроисшествияФото: личная страница Марины
Жительница Нижнего Тагила Марина в свой день рождения чудом осталась жива — огонь едва не спалил дотла единственное жилье женщины. Пожарные говорят, что замкнуло электропроводку.

Пожар начался 24 февраля вечером в квартире на Газетной, 84. Как рассказала Марина редакции TagilCity.ru, в этот день она праздновала день рождения — вдвоем с сыном решили посидеть на кухне. Семейный ужин прервался отключением света.

Я пришла с работы, накрыла праздничный ужин, так как у меня день рождения, позвала сына (Егора) на кухню ужинать, закончили кушать, и отключился свет. Егор почувствовал запах дыма, пошел в комнаты и закричал, что горит его комната, вспоминает Марина.

Женщина побежала на крик сына и увидела объятый пламенем монитор. Марина схватила тазик и три раза вылила на технику воду.

Огонь погас, но пошел сильный дым, Егор закричал, что бы я уходила, я закрыла плотно дверь, чтобы не было доступа воздуха, схватила вещи и документы и выбежала в подъезд. Стали стучать соседям и вызывать пожарных. Вот так это и произошло, за какие-то 5 минут, поделилась с редакцией тагильчанка.

Фото:личная страница Марины

Документы и вещи сына женщина прихватила с собой — говорит, что действовала автоматически.

Документы и сумку свою по инерции схватила и вещи Егора, на улице зима, говорит тагильчанка.

Сын Марины учится в 9 классе 32 школы Нижнего Тагила. У ребенка сгорели почти все вещи и учебники — молодой человек готовился к выпускным экзаменам.

Все произошло очень быстро, страшно нелепо. У сына сгорел комп и учебники, подготовка к экзаменам будет осложнена, пожаловалась женщина.

Тагильчанка говорит, что они с сыном живут дома и постепенно отмывают от копоти и гари комнату подростка, чтобы ему было, где заниматься и готовиться к экзаменам.

Приехавшие на место происшествия пожарные сказали женщине, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки монитора компьютера.

Берегите себя и своих близких, ведь в одну минуту может произойти непоправимое. Я прошу, чтобы люди были бдительны и внимательны к любой технике, связанной с электричеством, обратилась к тагильчанам Марина.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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