Тагилстроевский райсуд лишил экс-кандидата в Госдуму от Тагила Мятовича прав

22-летний депутат Молодёжного парламента Свердловской области от Нижнего Тагила Антон Мятович не смог оспорить в суде решение о лишении его права управлять транспортными средствами. Водительское удостоверение ему придется сдать в отделение местного ГИБДД на полтора года. Помимо этого, тагильчанину предстоит заплатить штраф в 30 тысяч рублей.