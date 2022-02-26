Тагилстроевский райсуд лишил экс-кандидата в Госдуму от Тагила Мятовича прав

Тагилстроевский райсуд лишил экс-кандидата в Госдуму от Тагила Мятовича прав
Тагилстроевский райсуд лишил экс-кандидата в Госдуму от Тагила Мятовича прав
Сегодня, 20:57ПроисшествияФото: страница пользователя Антона Мятовича ВКонтакте
Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила оставил в силе решение мирового суда о лишении водительского удостоверения бывшего тагильского кандидата в Госдуму Антона Мятовича.

22-летний депутат Молодёжного парламента Свердловской области от Нижнего Тагила Антон Мятович не смог оспорить в суде решение о лишении его права управлять транспортными средствами. Водительское удостоверение ему придется сдать в отделение местного ГИБДД на полтора года. Помимо этого, тагильчанину предстоит заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Тагилстроевский райсуд признал Мятовича виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, инцидент произошел в середине декабря прошлого года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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