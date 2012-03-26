ГИБДД просит откликнуться очевидцев аварии на трассе Н. Тагил – В. Салда
26 марта 2012, 10:15Происшествия
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Напомним, 21 марта на 15 км. автодороги Н. Тагил – В. Салда «десятка» врезалась в грузовик Хенде.
По данным ГИБДД, водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, по которой двигался Хенде. Водитель «десятки» скончался от травм на месте ДТП.
Для установления обстоятельств аварии ГИБДД просит откликнутьсяочевидцев ДТП по адресу: г. Н. Тагил, пр. Мира, 57а, кабинет 13, телефон97-65-86.
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