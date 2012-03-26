«Уралхимпласт» наказан за несоблюдение экологических требований
26 марта 2012, 09:37Происшествия
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ОАО «Уралхимпласт» наказано штрафом в размере 40 тыс. рублей за несоблюдение экологических требований в период безветрия, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В конце января этого года в Нижнем Тагиле установились неблагоприятныеметеорологические условия (безветрие). В ряде цехов ОАО «Уралхимпласт»работа подразделений осуществлялась в обычном режиме – безпредусмотренных ограничений по выбросу вредных веществ в атмосферу. Так, в одном из цехов происходила приемка фенола, пропарка цистерн, пропарка линии щелочи.
Приказом генерального директора ОАО «Уралхимпласт» 16 лиц привлечены кдисциплинарной ответственности, среди них 5 начальников цехов и 11начальников смен. На 2 тыс. рублей оштрафован и главный инженерпредприятия.
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