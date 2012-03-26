«Уралхимпласт» наказан за несоблюдение экологических требований

В конце января этого года в Нижнем Тагиле установились неблагоприятныеметеорологические условия (безветрие). В ряде цехов ОАО «Уралхимпласт»работа подразделений осуществлялась в обычном режиме – безпредусмотренных ограничений по выбросу вредных веществ в атмосферу. Так, в одном из цехов происходила приемка фенола, пропарка цистерн, пропарка линии щелочи.