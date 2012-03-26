В Нижнем Тагиле вооруженный налетчик ограбил салон сотовой связи

По данным пресс-службы областного ГУ МВД, ограблен был один из салонов сотовой связи Нижнего Тагила, расположенный по адресу Садовая, 2. При раскрытии налета полицейским пришлось ввести в действие план «Вулкан-3». К оперативным мероприятиям была привлечена служебная собака по кличке Босс. Операция прошла успешно, полицейские нашли и задержали подозреваемого, 26-летнего безработного тагильчанина, и изъяли у него оружие и телефоны.