В Нижнем Тагиле вооруженный налетчик ограбил салон сотовой связи
26 марта 2012, 12:25Происшествия
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Мужчина угрожал персоналу магазина пневматическим пистолетом. Добычей преступника стали 2 сотовых телефона общей стоимостью 7 тысяч рублей.
По данным пресс-службы областного ГУ МВД, ограблен был один из салонов сотовой связи Нижнего Тагила, расположенный по адресу Садовая, 2. При раскрытии налета полицейским пришлось ввести в действие план «Вулкан-3». К оперативным мероприятиям была привлечена служебная собака по кличке Босс. Операция прошла успешно, полицейские нашли и задержали подозреваемого, 26-летнего безработного тагильчанина, и изъяли у него оружие и телефоны.
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