Мигранту, избитому накануне в Нижнем Тагиле, предлагают забрать из полиции заявление (ФОТО)

Накануне редакцию TagilCity.ru посетили пострадавший гражданин Азербайджана Адам Мустафаев и его начальник Феруз. Они рассказали о своей версии конфликта.

К нам в автосервис приехали сотрудники УФМС. Они часто к нам приезжают, проверяют документы. Во время начала проверки я отсутствовал, - говорит директор автосервиса Феруз, - когда я приехал, Адама уже избивал ногами сотрудник миграционной службы рассказал начальник потерпевшего журналисту TagilCity.ru.

Сам Адам Мустафаев недостаточно хорошо владеет русским языком, потому он смог только показать побои, а всю историю, как её видит пострадавшая сторона, рассказывал его начальник Феруз.

По его словам, сотрудник миграционной службы решил, что Адам, у которого при себе не было документов, пытается сбежать от него. Потому применил силу. После того, как побои уже были нанесены, в конфликт вмешался вернувшийся в автосервис Феруз. Он предложил сотруднику ФМС пройти в место, где могут лежать документы Адама. Воспользовавшись моментом, Адам сбежал, испугавшись продолжения побоев со стороны государственного служащего.

Ночью избитый мигрант почувствовал себя плохо, его отвезли к медикам. Те, осмотрев его, приняли решение о госпитализации. С 22 по 25 марта он проходил лечение. Сейчас Адам выписан из больницы, но получил направление на продолжение лечения.

Конечно, будем продолжать лечиться заверил журналистов TagilCity.ru начальник Адама Феруз.

Показывать свои документы, которые по заверению Адама у него есть, но лежат в другом месте, они готовы другому специалисту УФМС, а не тому, который избил его.

Дополнительно осложняет ситуацию то обстоятельство, что на Адама, по словам его начальника, оказывается давление со стороны могущественного представителя азербайджанской диаспоры. Он предлагает Адаму забрать заявление из полиции, так, по его словам, у мигранта будет меньше проблем. В противном случае его ждёт депортация.

TagilCity.ru уже направил запрос в УФМС Свердловской области, чтобы представители миграционной службы смогли подтвердить или опровергнуть слова иностранцев.

Удастся ли правоохранительным органам найти и наказать обидчиков мигранта? Так ли на самом деле разворачивались события, как это описывает хозяин автомастерской Феруз? Читайте об этом позднее на страницах портала TagilCity.ru.