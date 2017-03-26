Автоледи на иномарке сбила школьника в Екатеринбурге: мальчик госпитализирован (ФОТО)
26 марта 2017, 13:00Происшествия
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25 марта в столице Урала автоледи на белом автомобиле марки «Мерседес» совершила наезд на школьника, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Виновница ДТП находилась в шоковом состоянии и не смогла объяснить причины аварии. Права она получила полгода назад.
Ребенка госпитализировали в медучреждение. У него диагностирована черепно-мозговая травма.
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Фото: Е1
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