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Автоледи на иномарке сбила школьника в Екатеринбурге: мальчик госпитализирован (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автоледи на иномарке сбила школьника в Екатеринбурге: мальчик госпитализирован (ФОТО)

26 марта 2017, 13:00Происшествия
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