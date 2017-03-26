Школьников эвакуировали из ТЮЗа и Дворца пионеров в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва (ФОТО)
26 марта 2017, 09:00Происшествия
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25 марта в Екатеринбурге школьников эвакуировали из ТЮЗа и Дворца пионеров. Территорию оцепили. Причиной всему стал бесхозный пакет.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее сообщалось, что поступила информация об угрозе взрыва. Однако, как выяснилось позже, горожане нашли бесхозный черный пакет и заявили об этом в полицию.
Как пишет ZNAK, взрывчатых веществ в пакете не обнаружено. Правоохранители сработали оперативно. Через пару часов оцепление было снято.
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Фото: Е1.
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