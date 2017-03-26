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Школьников эвакуировали из ТЮЗа и Дворца пионеров в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьников эвакуировали из ТЮЗа и Дворца пионеров в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва (ФОТО)

26 марта 2017, 09:00Происшествия
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