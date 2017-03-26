Странное ДТП произошло в Березовском: водитель въехал в дерево, повредил мусорные баки и скрылся с места ЧП (ФОТО)

25 марта на улице Кирова произошла странная авария: водитель ВАЗ-21099, не вписавшись в поворот, въехал в мусорные баки, стоящие у дерева.

Как рассказывают очевидцы, в машине находились четыре человека – все были пьяны. Но с места ЧП они скрылись. Водитель оставил свою машину на месте происшествия.

В настоящее время их разыскивает полиция, об этом сообщает Е1.RU.