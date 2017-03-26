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Странное ДТП произошло в Березовском: водитель въехал в дерево, повредил мусорные баки и скрылся с места ЧП (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Странное ДТП произошло в Березовском: водитель въехал в дерево, повредил мусорные баки и скрылся с места ЧП (ФОТО)

26 марта 2017, 12:20Происшествия
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