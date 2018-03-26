3 года тюрьмы грозит двум подросткам из Сысерти за разрушение ледовых скульптур
26 марта, 15:55Происшествия
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Двум подросткам, устроившим погром ледового городка в Сысерти, грозит до 3 лет за вандализм. Ущерб, нанесённый ими, составил 97 тыс. рублей.
Двое подростков из Сысерти в январе 2018 года повредили снежные фигуры на территории ледового городка. По сообщению В. Горелых, расследование по этому дело завершено и направлено в суд.
Молодые люди 2000 и 2002 годов рождения нанесли более 20 ударов руками и ногами по скульптурам, в чем чистосердечно признались после задержания.
Законные представители юношей привлечены к административной ответственности. В случае, если вина молодых людей будет доказана, им грозит до 3-х лет тюрьмы.
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