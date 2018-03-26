48 человек погибли во время пожара в торговом центре в Кемерово (ВИДЕО)

4-этажное здание ТЦ «Зимняя вишня» площадью 23 тыс. кв. м. в Кемерово загорелось вчера, 25 марта. Пожар возник на 4 этаже строения. 100 человек были эвакуированы, 20 спасены.

69 человек пропали без вести, среди них 40 детей. Погибли 37 человек, в том числе 9 детей. Пожару присвоен 3-й уровень сложности. 230 пожарных и 50 единиц техники были задействованы в его тушении.

Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Иные версии возникновения пожара также будут изучены.

36 человек с различными травмами госпитализированы в больницы города, сообщает ТАСС.