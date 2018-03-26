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48 человек погибли во время пожара в торговом центре в Кемерово (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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48 человек погибли во время пожара в торговом центре в Кемерово (ВИДЕО)

26 марта, 10:35Происшествия
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