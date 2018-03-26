6-летний ребёнок пострадал при столкновении ВАЗа и иномарки под Режом (ВИДЕО)
26 марта, 08:30Происшествия
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В Свердловской области на трассе, ведущей в город Реж, произошло столкновение двух автомобилей. В результате дорожного инцидента пострадал ребёнок.
Сюжеты: Екатеринбург
ДТП зафиксировано на 70 километре трассы, ведущей из Екатеринбурга в Алапаевск.
Предварительно известно, что водитель ВАЗ-2114 по невыясненным пока причинам выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с иномаркой Kia Sportage.
Травмы получили водитель иномарки и её 6-летний пассажир, передаёт издание «E1.ru».
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Фото и видео: «E1.ru»
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