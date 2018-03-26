6-летний ребёнок пострадал при столкновении ВАЗа и иномарки под Режом (ВИДЕО)

ДТП зафиксировано на 70 километре трассы, ведущей из Екатеринбурга в Алапаевск.

Предварительно известно, что водитель ВАЗ-2114 по невыясненным пока причинам выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с иномаркой Kia Sportage.