Директор ТЦ «Зимняя вишня» задержан по делу о пожаре в Кемерово

Также «Известия» сообщают о задержании арендатора помещения, где, по предварительной версии, случилось возгорание, и руководителя УК, обслуживавшей данный торговый центр.

Напомним, 48 человек погибли во время пожара в торговом центре в Кемерово. В здании не сработали системы пожаротушения.