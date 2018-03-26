Директор ТЦ «Зимняя вишня» задержан по делу о пожаре в Кемерово
26 марта, 11:55Происшествия
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Директор ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок взята под стражу. Всего задержали 4-х человек.
На данный момент уголовные дела возбуждены по 3 статьям.
Надежда Судденок является владельцем ТЦ и генеральным директором ООО «Зимняя вишня Кемерово».
Также «Известия» сообщают о задержании арендатора помещения, где, по предварительной версии, случилось возгорание, и руководителя УК, обслуживавшей данный торговый центр.
Напомним, 48 человек погибли во время пожара в торговом центре в Кемерово. В здании не сработали системы пожаротушения.
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