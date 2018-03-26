Дом и иномарка сгорели в пожаре на Руднике им. III Интернационала в Нижнем Тагиле

На место выехали 4 единицы техники и 13 пожарных. Спустя час огонь был локализован, а еще через три часа спасатели завершили проливку конструкций.

В пожаре люди не пострадали. Огонь повредил имущество на площади 126 кв.м., среди которых были надворные постройки и кровля дома. Значительно пострадала припаркованная вблизи дома машина.

Также в этот день утром на улице Быкова тушили иномарку Ford Focus на площади 3 кв.м. С возгоранием пожарные справились за 4 минуты.

В ночь на 25 марта на Вагонке на проспекте Дзержинского горела Skoda Octavia. С возгоранием справились местные жители, передаёт ИА «Все Новости».