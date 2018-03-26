Дом и иномарка сгорели в пожаре на Руднике им. III Интернационала в Нижнем Тагиле
26 марта, 07:30Происшествия
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В Нижнем Тагиле 24 марта произошёл пожар, который уничтожил частный жилой дом и дорогую иномарку Land Cruiser. О возгорании на улице Сланцевая в микрорайоне Рудник им. III Интернационала местные жители сообщили в пожарную часть в 11:30.
Сюжеты: Нижний Тагил
На место выехали 4 единицы техники и 13 пожарных. Спустя час огонь был локализован, а еще через три часа спасатели завершили проливку конструкций.
В пожаре люди не пострадали. Огонь повредил имущество на площади 126 кв.м., среди которых были надворные постройки и кровля дома. Значительно пострадала припаркованная вблизи дома машина.
Также в этот день утром на улице Быкова тушили иномарку Ford Focus на площади 3 кв.м. С возгоранием пожарные справились за 4 минуты.
В ночь на 25 марта на Вагонке на проспекте Дзержинского горела Skoda Octavia. С возгоранием справились местные жители, передаёт ИА «Все Новости».
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