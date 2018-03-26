Крыша многоэтажного жилого дома загорелась в Грозном (ВИДЕО)
26 марта, 23:35Происшествия
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В одной из многоэтажек Грозного произошёл пожар. Крыша двенадцатиэтажного жилого дома, расположенного на улице Ахмата-Хаджи Кадырова, была охвачена огнём.
Вечером 26 марта в многоэтажном жилом доме на улице Ахмата-Хаджи Кадырова в республике Чечня произошёл пожар. По имеющимся видео и фото видно, что пламя охватило крышу здания.
Были эвакуированы более 200 человек, среди них 18 детей. Также были эвакуированы посетители ТЦ «Гранд-Парк», который расположен примерно в двадцати метрах. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. На место происшествия прибыл глава Чеченской республики.
Фото: Газета.ру
Как сообщает «Газета.ру», в результате пожара пострадал только крыша, квартиры остались целы. Пострадавших нет. По поручению главы республики утром 27 марта крыша должна быть заменена на новую.
Напомним, что днём ранее в Кемерово произошёл пожар в торговом центре «Зимняя вишня».
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