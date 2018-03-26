Основатель финансовой пирамиды Сергей Мавроди скончался на 63-м году жизни

Ночью 26 марта Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки, где он почувствовал себя плохо. Утром 26 марта он скончался от сердечного приступа. Сообщается, что у Мавроди с детства был диагностирован врожденный двусторонний порок сердца.