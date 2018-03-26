Отходы текут: «Нижнетагильская птицефабрика» заняла коллектор села Покровское (ВИДЕО)

Поле, граничащее с жилыми домами и садовыми участками, заполнено жидкими отходами. Система водоотведения села Покровское находится в трубе, проходящей через «Нижнетагильскую птицефабрику».

Совместная система водоотведения раньше выводила поселковые и фабричные отходы на очистные сооружения. Но весной 2017 года птицефабрика перекрыла постоянно недоплачивающим жителям села доступ к коллектору.

Жители Покровского обратились за помощью к Алексею Балыбердину, сообщает «Тагил-ТВ».

Надеюсь, что в скором времени выйдет постановление суда, и «Нижнетагильская птицефабрика» позволит администрации ГГО восстановить тот коллектор, который находится на территории прокомментировал депутат Государственной Думы Алексей Балыбердин.