Отходы текут: «Нижнетагильская птицефабрика» заняла коллектор села Покровское (ВИДЕО)
26 марта, 20:30Происшествия
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Жидкие отходы села Покровское сейчас находятся в канавах — общую систему водоотведения перекрыла «Нижнетагильская птицефабрика».
Сюжеты: Нижний Тагил
Поле, граничащее с жилыми домами и садовыми участками, заполнено жидкими отходами. Система водоотведения села Покровское находится в трубе, проходящей через «Нижнетагильскую птицефабрику».
Совместная система водоотведения раньше выводила поселковые и фабричные отходы на очистные сооружения. Но весной 2017 года птицефабрика перекрыла постоянно недоплачивающим жителям села доступ к коллектору.
Жители Покровского обратились за помощью к Алексею Балыбердину, сообщает «Тагил-ТВ».
Надеюсь, что в скором времени выйдет постановление суда, и «Нижнетагильская птицефабрика» позволит администрации ГГО восстановить тот коллектор, который находится на территории прокомментировал депутат Государственной Думы Алексей Балыбердин.
Видео Тагил-ТВ»
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