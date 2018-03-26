Семья из трёх человек погибла в Красноуфимске из-за отравления угарным газом

Трагедия произошла по причине отравления угарным газом. Женщина, которая жила с погибшим семейством по соседству, рассказала, что в какой-то момент почувствовала себя плохо. Догадавшись, в чём может быть дело, она вышла на улицу, вызвала скорую помощь и отправилась проверить людей, живущих в другой половине дома. Соседи были мертвы: глава семьи находился в подвале здания, а мать и девочка – в своих спальнях.