Угроза обрушения здания возникла в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово (ФОТО)

Во время пожара в ТЦ пострадали металлоконструкции, составляющие межэтажные перекрытия. В связи с этим все спасатели были экстренно выведены из здания — возникла вероятность обрушения перекрытий. Сообщается, что в тушении пожара принимают участие 660 спасателей.

По сообщению «Интерфакса», уже подтвердилась гибель 64 человек. С момента начала возгорания в торговом центре 44 человека обратились за медицинской помощью, из них 10 человек были отправлены в стационар.

Здание ТЦ «Зимняя вишня» на площади 23 тыс. кв.м. загорелось 25 марта. Из огня были эвакуированы 100 человек. Сообщается, что владелец и директор торгового центра в одном лице уже взят под стражу, уголовные дела будут возбуждены по трем статьям.