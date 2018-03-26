Угроза обрушения здания возникла в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово (ФОТО)
26 марта, 14:30Происшествия
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Сейчас спасатели не работают в здании из-за угрозы обрушения, выполняется только наружная проливка торгового центра.
Во время пожара в ТЦ пострадали металлоконструкции, составляющие межэтажные перекрытия. В связи с этим все спасатели были экстренно выведены из здания — возникла вероятность обрушения перекрытий. Сообщается, что в тушении пожара принимают участие 660 спасателей.
По сообщению «Интерфакса», уже подтвердилась гибель 64 человек. С момента начала возгорания в торговом центре 44 человека обратились за медицинской помощью, из них 10 человек были отправлены в стационар.
Здание ТЦ «Зимняя вишня» на площади 23 тыс. кв.м. загорелось 25 марта. Из огня были эвакуированы 100 человек. Сообщается, что владелец и директор торгового центра в одном лице уже взят под стражу, уголовные дела будут возбуждены по трем статьям.
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Фото: «Интерфакс»
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