Жительница Волгограда порезала себе лицо ножницами ради алиби

Девушка обратилась в полицию 22 марта. Она рассказала, что в квартире, которую она снимает вместе с подругой, находился мужчина, который порезал ей лицо ножом и украл 40 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что на девушку никто не нападал, деньги у подруги украла она сама, а затем порезала себе лицо ножницами для маникюра.