Жительница Волгограда порезала себе лицо ножницами ради алиби
26 марта, 11:15Происшествия
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20-летняя девушка из Волгограда украла у подруги 40 тыс. рублей и порезала себе лицо ножницами, чтобы отвести от себя подозрения в краже.
Девушка обратилась в полицию 22 марта. Она рассказала, что в квартире, которую она снимает вместе с подругой, находился мужчина, который порезал ей лицо ножом и украл 40 тыс. рублей.
Полицейские выяснили, что на девушку никто не нападал, деньги у подруги украла она сама, а затем порезала себе лицо ножницами для маникюра.
В ее отношении возбуждено уголовное дело, сообщает NG72.
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