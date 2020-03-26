На Урале двое мужчин похитили директора строительной фирмы и вымогали у него деньги
В Екатеринбурге следователями было предъявлено обвинение двум подозреваемым в похищении директора строительной фирмы, а также вымогательстве, сообщает «Областное телевидение».
Каждому из подозреваемых грозит до 15 лет лишения свободы.
Как сообщили изданию в Следственном комитете, в ноябре 2018 года двое мужчин похитили директора строительной фирмы. Они его сильно избили и вымогали 500 тысяч рублей. Похищенного перевозили по нескольким адресам в городе. Из-за насилия и угроз мужчине пришлось удовлетворить требования вымогателей, поэтому он передал им часть суммы, чтобы его отпустили. Потерпевший обратился в больницу, где прошел курс лечения, а потом — в полицию.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых, задержать подозреваемых удалось благодаря сотрудникам ОБОП, которые установили их личности и провели задержание. Все оперативные материалы были направлены в Следственный комитет.
На данный момент расследование уголовного дела продолжается.