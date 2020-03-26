На Урале двое мужчин похитили директора строительной фирмы и вымогали у него деньги

Как сообщили изданию в Следственном комитете, в ноябре 2018 года двое мужчин похитили директора строительной фирмы. Они его сильно избили и вымогали 500 тысяч рублей. Похищенного перевозили по нескольким адресам в городе. Из-за насилия и угроз мужчине пришлось удовлетворить требования вымогателей, поэтому он передал им часть суммы, чтобы его отпустили. Потерпевший обратился в больницу, где прошел курс лечения, а потом — в полицию.