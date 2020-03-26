В Магнитогорске произошёл взрыв в жилом доме

На фото с места происшествия видно, что горит квартира на втором этаже пятиэтажного дома. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что, по предварительной информации, причиной взрыва стал хлопок газа. Информация о пострадавших уточняется, на месте работают экстренные службы.