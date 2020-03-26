В Магнитогорске произошёл взрыв в жилом доме

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Магнитогорске вечером 26 марта произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, сообщает 74.ру.
На фото с места происшествия видно, что горит квартира на втором этаже пятиэтажного дома. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что, по предварительной информации, причиной взрыва стал хлопок газа. Информация о пострадавших уточняется, на месте работают экстренные службы.
На место выехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей