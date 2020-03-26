В Нижнем Тагиле минувшей ночью сгорел Mitsubishi Lancer

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного диспетчера в два часа ночи, на место выехали семь человек личного состава на двух единицах спецтехники. Тушение огня заняло три минуты. Площадь пожара составила два квадратных метра, поврежден моторный отсек транспортного средства.