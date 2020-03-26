В Нижнем Тагиле минувшей ночью сгорел Mitsubishi Lancer
Сегодня, 08:58ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В ночь с 25 на 26 марта в Нижнем Тагиле на проспекте Строителей горел автомобиль марки Mitsubishi Lancer, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного диспетчера в два часа ночи, на место выехали семь человек личного состава на двух единицах спецтехники. Тушение огня заняло три минуты. Площадь пожара составила два квадратных метра, поврежден моторный отсек транспортного средства.
Напомним, сутками ранее в Нижнем Тагиле сгорели Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2114.
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