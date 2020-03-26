В Нижнем Тагиле по дороге из больницы пропала женщина
Сегодня, 12:45ПроисшествияФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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Полиция разыскивает жительницу Нижнего Тагила Ложкину Лию Юрьевну 1958 года рождения, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Заявление в полицию 18 марта написал родственник пропавшей. Мужчина пояснил, что женщина проходила лечение в больнице. В день выписки она созванивалась с ним и собиралась зайти в гости — забрать ключ от своей квартиры. Уточняется, что тагильчанка нуждается в медицинской помощи.
Приметы Ложкиной: на вид 50-60 лет, рост 160-165 сантиметров, волосы короткие, темные. Худощавое телосложение. В день пропажи была одета в куртку бирюзового цвета, темные штаны и темную вязаную шапку.
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Сотрудники полиции установили, что после отъезда в больницу женщина дома не появлялась. Располагающих сведениями о месте нахождения тагильчанки просят звонить по телефонам 8 (3435) 97-68-02, в группу розыска 8 (3435) 97-68-59, либо 02.
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