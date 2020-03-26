В Нижнем Тагиле по дороге из больницы пропала женщина

Заявление в полицию 18 марта написал родственник пропавшей. Мужчина пояснил, что женщина проходила лечение в больнице. В день выписки она созванивалась с ним и собиралась зайти в гости — забрать ключ от своей квартиры. Уточняется, что тагильчанка нуждается в медицинской помощи.

Приметы Ложкиной: на вид 50-60 лет, рост 160-165 сантиметров, волосы короткие, темные. Худощавое телосложение. В день пропажи была одета в куртку бирюзового цвета, темные штаны и темную вязаную шапку.