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13-летняя школьница бесследно пропала в Екатеринбурге

13-летняя Валерия Сазонова пропала в Екатеринбурге 25 марта.

Девочка ушла из дома 25 марта вечером, и до сих пор о ней ничего не известно. По словам родителей, раньше она никогда не сбегала, кроме того никаких конфликтов перед исчезновением у нее не было. Пропавшую искали всю ночь родители и поисковый отряд «Прорыв».

Пока никто ее не видел, мы надеемся, что ориентировка и соцсети сработают. Семья у нее благополучная и полная, рассказали Е1 в отряде.

Валерия никого не предупредила об уходе. Исчезновение дочери обнаружили родители, когда вернулись домой.

Приметы: рост 155 сантиметров, темно-русые волосы ниже плеч, темно-карие глаза. Была одета в розовую куртку с капюшоном, зеленую шапку с помпоном и серые ботинки.

Фото:Поисковый отряд «Прорыв»

Напомним, в Екатеринбурге с ноября 2020 года разыскивается 19-летний Александр Бутов. Он ушел из дома и не вернулся.

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Екатеринбург
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