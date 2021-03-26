15 лет тюрьмы за педофилию получил слепой массажит-диабетик в Екатеринбурге

15 лет тюрьмы за педофилию получил слепой массажит-диабетик в Екатеринбурге

Сегодня, 14:46ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
Суд отправил на 15 лет в колонию строгого режима слепого массажиста с сахарным диабетом из Екатеринбурга. Его обвинили в педофилии.

Артему Аракеляну было предъявлено обвинение по эпизодам в отношении троих девочек. Одна из них заявляла о факте орального секса на одном из сеансов, другие сообщали, что он трогал их не там, где положено во время сеанса, пишет E1.

Суд признал мужчину виновным в нарушении закона по части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних) и назначил ему 15 лет колонии строгого режима.

Адвокат не согласен с данным решением. Он заявил, что в качестве доказательств были только слова девочек. Он отметил, что школьницам верят больше, чем взрослому человеку. Защитник намерен обжаловать приговор.

Напомним, задержание произошло 6 апреля 2020 года. 20 октября сообщалось, что жена обвиняемого заявила о непричастности мужчины к преступлению. Сначала мужчина дал признательные показания, но позднее отказался от них, сообщив, что действие совершено под давлением. По словам супруги, потерпевшие насмотрелись сериалов и решили таким образом отвлечься от скуки. У нее возникли вопросы, как можно было совершить действия за незапертой дверью, если рядом были родители. И почему девочки возвращались на повторные сеансы.

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Екатеринбург
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