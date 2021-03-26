Экс-капитану ГИБДД из Екатеринбурга грозит до трех лет колонии за наркотики

В отношении 40-летнего бывшего командира взвода восьмой роты полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о приобретении и хранении наркотиков в значительном размере, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере) также было заведено в отношении другого местного жителя. Теперь ему и экс-сотруднику ГИБДД грозит до трех лет лишения свободы. Версия следствия гласит, что 1 марта, вечером, командир взвода полка ДПС и другой екатеринбуржец в районе четвертого километра Кольцовского тракта приобрели наркотическое вещество, в состав которого входит мефедрон. Подозреваемые хранили наркотик при себе и планировали употребить лично, однако были задержаны. Отмечается, что на момент задержания представитель ДПС находился не на службе и был без форменного обмундирования, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, ранее СМИ заявляли, что полицейский съел часть наркотиков. После инцидента он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Бывший капитан ГИБДД второй раз за месяц задержан с наркотиками в Екатеринбурге

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