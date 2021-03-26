Глыба льда рухнула на автомобиль в Екатеринбурге

С крыши одного из зданий в Екатеринбурге, принадлежащего городской электросетевой компании, рухнула глыба льда, приземлившись на автомобиль. В компании обещали рассмотреть вопрос о возмещении ущерба.

Вечером 25 марта глыба льда рухнула на автомобиль Renault Kaptur на улице Луначарского в Екатеринбурге, повредив багажник и заднее стекло. Об инциденте Е1 сообщила владелица иномарки. Там рядом стояли свидетели, они все видели. Мы пока не оценили ущерб, сегодня составляем договор о независимой экспертизе. Я напишу претензию электросетевой компании и попробую с ними договориться. Если они не пойдут навстречу, то буду обращаться обязательно в суд,отметила женщина. В электросетевой компании изданию рассказали, что готовы рассмотреть вопрос о возмещении причиненного ущерба в случае, если пострадавшая к ним обратится. Там отметили, что уже смогли найти данные хозяйки автомобиля и обязательно свяжутся с ней.

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