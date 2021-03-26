Около 32 человек погибли во время столкновения двух поездов в Египте

Около 32 человек погибли во время столкновения двух поездов в Египте

Сегодня, 19:18ПроисшествияФото: РИА Новости
Примерно 32 человека умерли во время столкновения двух пассажирских поездов на юге Египта, сообщили в Минздраве страны.

Также 91 человек был ранен, пишут РИА Новости со ссылкой на заявление представителя ведомства Халеда Мугахеда.

Инцидент случился в городе Тахта провинции Сохаг. Предварительная информация гласит, что неизвестный человек использовал стоп-кран в составе, направляющемся из Луксора в Александрию. Сзади в состав врезался другой поезд, который ехал из Асуана в Каир. В результате локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

На место аварии выехал министр здравоохранения Хала Зайд, а в провинцию было направлено примерно три тысячи контейнеров, наполненных кровью для переливания.

Материалы по теме:
смертьаварияЕгипетпоезда
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы