Основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий утонул в Москве-реке

Происшествие случилось 25 марта. Александр Липницкий катался на лыжах и попытался пересечь Москву-реку около поселка Николина Гора, но провалился под лед и утонул, пишет Ура.ру.
На момент смерти музыканту исполнилось 68 лет. Он родился в 1952 году в Москве. Окончил МГУ по специальности журналист. С 1980 года выезжал на гастроли с Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум». Также взаимодействовал с «Кино» Виктора Цоя и «Зоопарком» Майка Науменко.
В 1983 артист основал группу «Звуки Му». В ней он играл на бас-гитаре. Кроме того, Липницкий был телеведущим, журналистом и режиссером.