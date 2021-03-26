Основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий утонул в Москве-реке

Основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий утонул в Москве-реке

Сегодня, 14:08ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Погиб основатель группы «Звуки Му», музыкант Александр Липницкий. Он утонул в Москве-реке.

Происшествие случилось 25 марта. Александр Липницкий катался на лыжах и попытался пересечь Москву-реку около поселка Николина Гора, но провалился под лед и утонул, пишет Ура.ру.

На момент смерти музыканту исполнилось 68 лет. Он родился в 1952 году в Москве. Окончил МГУ по специальности журналист. С 1980 года выезжал на гастроли с Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум». Также взаимодействовал с «Кино» Виктора Цоя и «Зоопарком» Майка Науменко.

В 1983 артист основал группу «Звуки Му». В ней он играл на бас-гитаре. Кроме того, Липницкий был телеведущим, журналистом и режиссером.

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