Пропитанные наркотиками открытки пытались передать в уральскую колонию

Пропитанные наркотиками открытки пытались передать в уральскую колонию

Сегодня, 14:38ПроисшествияФото: pixabay.com
Письмо с открытками, пропитанными наркотическими веществами нашли в колонии на Урале.

Инцидент произошел 25 марта в ивдельской колонии № 63 в Свердловской области. Письмо на имя осужденного содержало поздравительные открытки, пропитанные наркотиками. Находка была обнаружена в ходе проверки сотрудниками оперативного отдела вместе с наркополицейскими из линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил, сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Найденные в письме открытки, пропитанные наркотиками.
Фото:пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В ходе розыскных мероприятий был найден виновник происшествия. Он признал вину и сознался в пропитке открыток наркотическим средством мефедрон.

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