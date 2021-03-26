Пьяный уралец устроил дебош в аэропорту и не попал в Екатеринбург

Мужчина в алкогольном опьянении нарушал правопорядок в аэропорту Барнаула и не попал на рейс в Екатеринбург.

Инцидент произошел в аэропорту Барнаула, откуда мужчина ждал рейса в Екатеринбург. При оформлении документов уралец нецензурно выражался, на требования сотрудников и окружающих людей не реагировал и был нетрезв. дебошир в аэропорту Барнаула Видео: УТ МВД России по СФО Задержанный 40-летний житель Свердловской области продолжил противоправное поведение и был доставлен сотрудниками правопорядка в комнату полиции. Там он угрожал, матерился и хотел вступить в драку. Судом ему назначено наказание - административный арест на одни сутки и штраф. Авиакомпания отказала правонарушителю в перелете.

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